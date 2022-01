Il Sassuolo guarda in Serie A: trattativa per il fantasista dei toscani! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Sassuolo non si ferma e continua a cercare rinforzi. Dopo l’acquisto di Ceide dal Rosenborg ora i neroverdi guardano alla Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, gli emiliani sarebbero fortemente interessati al gioiellino dell’Empoli Nedim Bajrami. Bajrami-Empoli Il fantasista classe ’99 è il fiore all’occhiello della squadra toscana. La squadra di Dionisi cerca un rinforzo che sia già pronto. Le due parti hanno intavolato la trattativa, lo svizzero sembrerebbe stuzzicato da una possibile nuova esperienza. Sulle tracce del giocatore, in passato, si era già mostrata interessata la Lazio. Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilnon si ferma e continua a cercare rinforzi. Dopo l’acquisto di Ceide dal Rosenborg ora i neroverdino allaA. Secondo le ultime indiscrezioni, gli emiliani sarebbero fortemente interessati al gioiellino dell’Empoli Nedim Bajrami. Bajrami-Empoli Ilclasse ’99 è il fiore all’occhiello della squadra toscana. La squadra di Dionisi cerca un rinforzo che sia già pronto. Le due parti hanno intavolato la, lo svizzero sembrerebbe stuzzicato da una possibile nuova esperienza. Sulle tracce del giocatore, in passato, si era già mostrata interessata la Lazio.

Advertising

CanaleSassuolo : #Calciomercato #Sassuolo, occhi della #Juventus su #Raspadori e #Berardi - S9meraviglie : #SupercoppaFrecciarossa #SupercoppaItaliana #InterJuve meditate cartonati #inter ???? Poi in 10 anni mai disputata un… - princeu61 : @Bernalacitta @danielelozzi non è voluto andare al Sassuolo… e certo non lo prendevano a 30/40 milioni ! ma chi te… - Cristianpixio : @Carloalvaro @Kingfisher_888 @EdoardoMecca1 @FBiasin Ma sinceramente credo che siamo d'accordo che Empoli Sassuolo… - TeofiloSteven : @DanielsH796 @SimoNoveOtto guarda ti passo la partita col Sassuolo..ma contro la Fiore fai tre gol a Firenze ed esc… -