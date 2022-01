Grande Fratello Vip 6, Giacomo Urtis “sono stato con un uomo famoso finito in carcere” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip 6 Giacomo Urtis ha rivelato che ha avuto una relazione con un uomo famoso finito in carcere ma che ora è libero: sul web è iniziato il totonomi. Giacomo Urtis ha fatto una rivelazione al Grande Fratello Vip 6: per anni ha avuto una relazione con un uomo famoso finito in carcere ed ora tornato libero. Sul web impazza il toto-nomi e qualcuno crede di aver capito a chi corrisponde l'identikit tracciato dal chirurgo. Ancora una giornata incentrata sul gossip di Giacomo Urtis, questa volta però il chirurgo plastico racconto frammenti della sua vita privata, senza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022) AlVip 6ha rivelato che ha avuto una relazione con uninma che ora è libero: sul web è iniziato il totonomi.ha fatto una rivelazione alVip 6: per anni ha avuto una relazione con unined ora tornato libero. Sul web impazza il toto-nomi e qualcuno crede di aver capito a chi corrisponde l'identikit tracciato dal chirurgo. Ancora una giornata incentrata sul gossip di, questa volta però il chirurgo plastico racconto frammenti della sua vita privata, senza ...

