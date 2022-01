Fondi Lega: indagato Centemero a Genova (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il deputato e tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è indagato in un fascicolo trasmesso dalla Procura di Genova, che indaga sui gli ormai noti 49 milioni di euro spariti, alla Procura di Milano. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il deputato e tesoriere della, Giulio, èin un fascicolo trasmesso dalla Procura di, che indaga sui gli ormai noti 49 milioni di euro spariti, alla Procura di Milano. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Lega Fondi Lega: indagato Centemero a Genova Il deputato e tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è indagato in un fascicolo trasmesso dalla Procura di Genova, che indaga sui ...rimborsi elettorali in una vicenda che riguarda la gestione di fondi ...

Fondi Lega: indagato Centemero a Genova Il deputato e tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è indagato in un fascicolo trasmesso dalla Procura di Genova, che indaga sui gli ormai noti 49 milioni di euro spariti, alla Procura di Milano. (A ...

