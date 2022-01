Fiumicino | parco di via Bastianelli | il pericolo dentro… al nulla

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 gennaio 2022)– Un cancello aperto… sul. In realtà dovrebbe essere un giardino pubblico, o almeno così c’è scritto sul cartello all’entrata in via Giuseppe. Ma forse, ricordando Peter Pan – visto che sarebbe destinato più che altro ai ragazzi del quartiere – possiamo definirlo “il giardino che non c’è”. Non solo all’interno è totalmente privo di qualsiasi gioco o elemento che possa attrarre bambini o adolescenti, ma anche quel poco che c’è è totalmente preda dell’incuria. Un degrado estremamenteso, perché parliamo di staccionate ormai divelte e crollate dentro un canaletto, un ponticello con assi ribaltate e inquietanti buchi, panchine con pezzi di legno a formare spunzoni che possono ferire anche gravemente. Viene da dire: per fortuna, che non ci va nessuno. Passeggiare e giocare in un ambiente ...