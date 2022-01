Figc, Gravina duro sul presidente: “Le minacce son inaccettabili” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il presidente della Figc è intervenuto su di un fatto inaccettabile e clamoroso. L’episodio è successo durante la sfida di Supercoppa italiana fra Juventus ed Inter. L’accadimento ha riguardato da vicino l’attuale presidente della società bianconera Andrea Agnelli, e Gabriele Gravina ci è andato pesante, ha rifilato una stoccata tagliente e pungente. Figc, Gravina al veleno sulle minacce ad Agnelli: “Sono da condannare a tutti gli effetti!” Figc, Gravina, Agnelli Un episodio inaccettabile e assolutamente condannabile. Il presidente della Figc Gravina ha tutte le ragioni del mondo nella disapprovazione di quanto successo durante la finale di Supercoppa italiana. Nel ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildellaè intervenuto su di un fatto inaccettabile e clamoroso. L’episodio è successo durante la sfida di Supercoppa italiana fra Juventus ed Inter. L’accadimento ha riguardato da vicino l’attualedella società bianconera Andrea Agnelli, e Gabrieleci è andato pesante, ha rifilato una stoccata tagliente e pungente.al veleno sullead Agnelli: “Sono da condannare a tutti gli effetti!”, Agnelli Un episodio inaccettabile e assolutamente condannabile. Ildellaha tutte le ragioni del mondo nella disapprovazione di quanto successo durante la finale di Supercoppa italiana. Nel ...

Advertising

ilRomanistaweb : #Gravina: 'Spero non si torni a giocare a porte chiuse, ma dipende dai contagi' Il presidente della #Figc: 'Spero… - sportli26181512 : Gravina sui sostegni: “Confido arrivino presto riconoscimenti dal Governo”: Gravina sui sostegni: “Confido arrivino… - massimomarchimm : RT @MicheleSpiezia1: I club di @Lega_B allo stremo. Entro il 16 febbraio dovrebbero pagare mesi e mesi di arretrati Irpef. #Balata in panne… - ilLamecus : RT @CarovillanoR: Giudice sportivo: “#Bonucci multato di 10 mila euro per aver strattonato dirigente #interista, infrazione rilevata da un… - CarovillanoR : Giudice sportivo: “#Bonucci multato di 10 mila euro per aver strattonato dirigente #interista, infrazione rilevata… -