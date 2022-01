Fashion week a Milano, ma il 2022 sarà l’anno del fashion-tech (Di giovedì 13 gennaio 2022) La seconda settimana di gennaio vede ogni anno l’inizio di un nuovo ciclo di presentazioni moda. Mercoledì 11 ha preso il via Pitti Immagine Uomo a Firenze, il prossimo venerdì tocca alla fashion week milanese. Il testimone passa immediatamente dopo alle fashion week parigine: quella dedicata alle collezioni uomo dal 18 al 23 e quella dedicata alla Couture a partire dal 24. Nel 2021 il tessile abbigliamento è riemerso dallo shock provocato dall’esplosione pandemica dell’anno precedente (+11,9%) sembrava avviato a raggiungere i numeri comunque superiori del 2019… poi è spuntato Omicron. Le presentazioni previste per il primo trimestre 2022 sono ora in affanno: cancellata la fashion week di Londra, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) La seconda settimana di gennaio vede ogni anno l’inizio di un nuovo ciclo di presentazioni moda. Mercoledì 11 ha preso il via Pitti Immagine Uomo a Firenze, il prossimo venerdì tocca allamilanese. Il testimone passa immediatamente dopo alleparigine: quella dedicata alle collezioni uomo dal 18 al 23 e quella dedicata alla Couture a partire dal 24. Nel 2021 il tessile abbigliamento è riemerso dallo shock provocato dall’esplosione pandemica delprecedente (+11,9%) sembrava avviato a raggiungere i numeri comunque superiori del 2019… poi è spuntato Omicron. Le presentazioni previste per il primo trimestresono ora in affanno: cancellata ladi Londra, ...

