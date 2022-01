DOC - Nelle tue mani 2, cosa cambia con la nuova stagione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prima o poi sarebbe successo, ed è successo. Quale migliore occasione della nuova stagione di una serie come Doc – Nelle tue mani tutta incentrata sui medici e sul loro eroismo quotidiano per portare in tv l’incubo della pandemia? Tutto fa meno paura se a raccontarlo, da oggi su Rai Uno, c’è il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), e il suo impareggiabile reparto. «Il nostro compito era raccontare le storie incredibili che ci hanno affidato gli sceneggiatori e fare di tutto per non rovinarle: a ogni pagina letta di copione esclamavamo “Wow, è incredibile”. Sono felicissimo di quello che abbiamo fatto», dichiara l'attore. «Interpretare il dottor Fanti che raccoglie un consenso così allargato è un grande privilegio, è difficile centrare un personaggio importante in un’intera carriera, gli sono grato. Mi ha insegnato a ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prima o poi sarebbe successo, ed è successo. Quale migliore occasione delladi una serie come Doc –tuetutta incentrata sui medici e sul loro eroismo quotidiano per portare in tv l’incubo della pandemia? Tutto fa meno paura se a raccontarlo, da oggi su Rai Uno, c’è il dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), e il suo impareggiabile reparto. «Il nostro compito era raccontare le storie incredibili che ci hanno affidato gli sceneggiatori e fare di tutto per non rovinarle: a ogni pagina letta di copione esclamavamo “Wow, è incredibile”. Sono felicissimo di quello che abbiamo fatto», dichiara l'attore. «Interpretare il dottor Fanti che raccoglie un consenso così allargato è un grande privilegio, è difficile centrare un personaggio importante in un’intera carriera, gli sono grato. Mi ha insegnato a ...

Advertising

RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - FanelliFabio : Ma 'Doc - Nelle tue mani' all'estero la esportano come PDF? #DocNelleTueMani2 #tv - Raiofficialnews : ?? #DocNelleTueMani2, da STASERA su @RaiUno e @RaiPlay, con @Lucaargentero ?? - Soulblavk0mp4 : riccardo bonvegna doc nelle tue mani x sunshine by onerepublic -