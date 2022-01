David Rossi, video horror al rallentatore. "Caduta anomala, cos'ha sul suo corpo". Bomba Giletti, ribaltone autopsia | Guarda (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Una Caduta anomala". Massimo Giletti, a Non è l'arena su La7, torna sulla misteriosa morte di David Rossi, capo della comunicazione di Mps trovato morto in strada sotto il suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. La tesi del suicidio fa acqua, e lo conferma la figlia della sua ultima compagna, Carolina Orlandi, ospite in studio. "Abbiamo contattato un medico legale - annuncia la giovane, in prima linea fin da subito nel contestare la 'versione ufficiale' della Procura senese -. Ad una prima occhiata (del video della Caduta, ndr) ha detto che in 45 anni non aveva mai visto nessuno suicidarsi in quel modo, è come se qualcuno lo tenesse per i polsi e lo lasciasse andare giù". "Tutti avremmo potuto credere nel suicidio - interviene Antonino ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Una". Massimo, a Non è l'arena su La7, torna sulla misteriosa morte di, capo della comunicazione di Mps trovato morto in strada sotto il suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. La tesi del suicidio fa acqua, e lo conferma la figlia della sua ultima compagna, Carolina Orlandi, ospite in studio. "Abbiamo contattato un medico legale - annuncia la giovane, in prima linea fin da subito nel contestare la 'versione ufficiale' della Procura senese -. Ad una prima occhiata (deldella, ndr) ha detto che in 45 anni non aveva mai visto nessuno suicidarsi in quel modo, è come se qualcuno lo tenesse per i polsi e lo lasciasse andare giù". "Tutti avremmo potuto credere nel suicidio - interviene Antonino ...

