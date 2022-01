Dakar 2022, undicesima tappa quad: Medeiros firma la tripletta, Giroud ipoteca il trionfo (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Dakar 2022 sta per volgere al termine. Oggi è andata in scena la penultima tappa: 346 km di speciale e 155 km di trasferimento, con partenza e arrivo a Bisha. I quad si sono scatenati nel deserto dell’Arabia Saudita e Marcelo Medeiros conferma il suo eccezionale stato di forma, vincendo la seconda frazione consecutiva (la terza di questa avventura mediorientale, considerando anche quella ottenuta quattro giorni fa, subito dopo il giorno di riposo). Il brasiliano, che ieri aveva fatto sua la massacrante tappa ad anello di Wadi Ad Dawasir, ha impresso un ritmo indemoniato fin dalle prime battute di questa intensa giornata e ha domato brillantemente l’impervio tracciato (42% di sabbia, 31% di terra, 27% di dune), creando un solco importante nei confronti degli avversari nei primi 127 ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasta per volgere al termine. Oggi è andata in scena la penultima: 346 km di speciale e 155 km di trasferimento, con partenza e arrivo a Bisha. Isi sono scatenati nel deserto dell’Arabia Saudita e Marceloconferma il suo eccezionale stato di forma, vincendo la seconda frazione consecutiva (la terza di questa avventura mediorientale, considerando anche quella ottenuta quattro giorni fa, subito dopo il giorno di riposo). Il brasiliano, che ieri aveva fatto sua la massacrantead anello di Wadi Ad Dawasir, ha impresso un ritmo indemoniato fin dalle prime battute di questa intensa giornata e ha domato brillantemente l’impervio tracciato (42% di sabbia, 31% di terra, 27% di dune), creando un solco importante nei confronti degli avversari nei primi 127 ...

