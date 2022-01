Coronavirus oggi. Mappa Ecdc, tutta Italia in rosso scuro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Regioni in pressing sul Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute. Il Senato ha approvato il decreto Covid che disciplina tra l’altro il Green pass rafforzato. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Regioni in pressing sul Governo di semplificare la vita a chi è risultato positivo al Covid ma è vaccinato e non presenta problemi di salute. Il Senato ha approvato il decreto Covid che disciplina tra l’altro il Green pass rafforzato.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid, Zitromax finito in tutta Italia: antibiotico più usato per la malattia ... ma non serve a nulla nel trattamento contro il coronavirus. Gli antibiotici vanno usati in meno nell'1% dei casi totali di Covid. Oggi invece la gente si prende lo Zitromax con cure declinate dai ...

La mappa del contagio: l'Europa Italia compresa in rosso scuro di Elisa Messina Gli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus di giovedì 13 gennaio Domani il Cts discuterà dell'ipotesi di cambiare il bollettino ...alla quarta dose di vaccino per tutti Da oggi in ...

Coronavirus oggi. Cooke (Ema), «vero nodo vaccini a lungo termine» Il Sole 24 ORE Europa creativa: nel 2022 aumenterà il bilancio a sostegno dei settori culturali e creativi Oggi la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2022 di Europa creativa, cui seguirà la pubblicazione dei relativi inviti a presentare proposte. Con una dotazione di circa 385 milioni di €, qua ...

Omicron, dal ricovero breve alla quarantena ridotta: ecco quando tornare al lavoro Un’ampia ricerca svolta da studiosi americani su circa 70 mila pazienti positivi al Covid dimostra un rischio di ospedalizzazione e di decessi sostanzialmente ridotto con la variante ...

