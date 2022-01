Coronavirus, 184.615 contagi e 316 morti in un giorno. Aumentano i ricoveri, tasso di positività al 15,6% (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il bollettino del 13 gennaio 2022 Sono 316 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 313). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 140.188. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +184.615 positivi. Sono 2.323.518 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 8.155.645 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 17.648 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 1.668 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 156 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.304.202 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 5.691.939. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il bollettino del 13 gennaio 2022 Sono 316 i decessi dasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 313). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 140.188. Per quanto riguarda i, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +184.615 positivi. Sono 2.323.518 gli attualmente positivi nel Paese, mentre sono 8.155.645 i casi totali dall’inizio della pandemia. La situazione negli ospedali In 17.648 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 1.668 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi, 156 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime 24 ore. In 2.304.202 si trovano, ad oggi, in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 5.691.939. Tamponi edi ...

