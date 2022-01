Copasir | allarme energia Gli occhi degli 007 su Russia e Cina

(Di giovedì 13 gennaio 2022)e sicurezza nazionale sono una cosa sola. E l’Italia si trova oggi “in una situazione di vulnerabilità”. L’arriva dal. In una relazione che chiude l’indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica del Paese il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence avvisa: la sicurezza energetica nazionale e? esposta a minacce esterne. La dipendenza dell’Italia dagli approvvigionamenti dallae dalle supply chain cinesi preoccupa gli 007. Di qui l’invito del comitato a “realizzare un piano nazionale di sicurezza nazionale con la più ampia condivisione, in modo che possa restare valido ed indirizzare le scelte strategiche che il Paese dovrà compiere in questo settore nel lungo periodo”, si legge in una nota del presidente Adolfo Urso e della vicepresidente e relatrice dell’indagine Federica ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Copasir allarme

ilGiornale.it

Così mentre il, il comitato per il controllo dei servizi segreti, a ogni possibile operazione di investimento straniero in Italia lancia unrosso, i parlamentari possono avere tutti i ...È questo l'della nostra intelligence, come hanno poi spiegato ali vertici dei Servizi e la stessa ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese . Questi soggetti sono persone non ...Sono le 20.36 della sera quando in uno dei gruppi Telegram più frequentati dai No Vax italiani, "Basta dittatura", arriva quello che ormai è un classico: "Ragazzi avete visto il tg? Sono tornate le sc ...Per la prima volta parla l’ex compagna del condannato per l’attentato dell’82: "Qualche giorno dopo mi disse che aveva avuto un ruolo ...