“Colpaccio clamoroso” | notizia sensazionale per Piersilvio Berlusconi | può festeggiare come ai vecchi tempi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Risveglio dolcissimo perche ha raggiunto un traguardo ormai insperato: laè stata appena confermata(GettyImages)Questa mattina è arrivata unaper: il noto amministratore delegato della Mediaset ha messo a segno un. Nel dettaglio, la scelta di accaparrarsi i diritti per la Coppa Italia e per la Supercoppa italiana ha portato ottimi risultati. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Cacciatelo con violenza!”: terremoto Massimo Giletti, post puntata succede di tutto Lo dimostrano i dati relativi alla giornata di ieri ed in particolare quelli totalizzati dalla sfida di Supercoppa ...

AZZAleoo : @vivalalibert2 @OfficialASRoma onestamente sarebbe un colpaccio clamoroso - _danilismo_ : @mathiassss__ Eccola la pick hahahahah Colpaccio clamoroso di okc - HankSchrader88 : @Lelle_1509 @DiMarzio @sscnapoli @GetafeCF Sisi al Getafe, quando parte davvero è un treno, sarebbe un colpaccio clamoroso

AGI - La Fiorentina piazza ilal Maradona e vince la sfida con il Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa ... che premono alla disperata fino all'ultimo colpendo un palo...La Fiorentina piazza ilal Maradona e vince la sfida con il Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa ... che premono alla disperata fino all'ultimo colpendo un paloall'81' ...La Fiorentina piazza il colpaccio al Maradona e vince la sfida con il Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, strappando il pass per i quarti dove incontrera' l'Atalanta. Finisce 2-5 ...I Viola passano grazie ai gol di Venuti, Piatek (all’esordio con la nuova maglia) e Maleh, dopo i botta e risposta tra Vlahovic, Mertens, Biraghi e Petagna. Al prossimo turno la Fiorentina incontrerà ...