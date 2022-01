Cammina per 12 ore nella foresta amazzonica con il padre in spalla per portarlo a vaccinare: il lungo viaggio di Tawy contro il Covid (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo scatto che sta facendo il giro del mondo ritrae un giovane che porta sulle spalle il padre 67enne per 12 lunghe ore. Obiettivo dell’impresa? Consentire all’anziano di ricevere il vaccino contro il Covid. Come riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, il ragazzo, Tawy Zó’é, 24 anni, ha attraversato la foresta pluviale amazzonica a piedi, insieme al padre disabile Wahu: lo ha legato con il suo jamanxim, una portantina di corde intrecciate e si è messo in viaggio. Sei ore all’andata e sei al ritorno per la coppia di indigeni che vivono nel Nord del Brasile. All’ arrivo al presidio medico, hanno trovato il dottor Jennings Simões. Il medico, commosso per l’eroica impresa, ha scattato una foto. Era il 22 gennaio 2021 ma per quasi un anno, Simões ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo scatto che sta facendo il giro del mondo ritrae un giovane che porta sulle spalle il67enne per 12 lunghe ore. Obiettivo dell’impresa? Consentire all’anziano di ricevere il vaccinoil. Come riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, il ragazzo,Zó’é, 24 anni, ha attraversato lapluvialea piedi, insieme aldisabile Wahu: lo ha legato con il suo jamanxim, una portantina di corde intrecciate e si è messo in. Sei ore all’andata e sei al ritorno per la coppia di indigeni che vivono nel Nord del Brasile. All’ arrivo al presidio medico, hanno trovato il dottor Jennings Simões. Il medico, commosso per l’eroica impresa, ha scattato una foto. Era il 22 gennaio 2021 ma per quasi un anno, Simões ha ...

