Audi e Porsche, futuro in Formula Uno? La sfida nel 2026, elettroni permettendo (Di giovedì 13 gennaio 2022) La Formula Uno potrebbe presto arricchirsi di un competitor importante e agguerrito, stando almeno a quanto riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Secondo la testata tedesca, infatti, il gruppo Volkswagen sarebbe pronto a entrare nel Circus a partire dal 2026 con i suoi marchi premium Audi e Porsche. Non si tratterebbe solo di una semplice fornitura di motori, scrive la FAZ, ma di una vera e propria partecipazione con le rispettive squadre da corsa. Il che cambia di certo le prospettive, non solo in termini di reputazione e impatto pubblicitario, ma anche in quello di sostenibilità economica e ambientale. Fra quattro anni, dunque, potrebbero esserci anche Audi e Porsche a contendere il titolo a McLaren e Red Bull, con le quali secondo la testata tedesca sarebbe in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lapotrebbe presto arricchirsi di un competitor importante e agguerrito, stando almeno a quanto riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Secondo la testata tedesca, infatti, il gruppo Volkswagen sarebbe pronto a entrare nel Circus a partire dalcon i suoi marchi premium. Non si tratterebbe solo di una semplice fornitura di motori, scrive la FAZ, ma di una vera e propria partecipazione con le rispettive squadre da corsa. Il che cambia di certo le prospettive, non solo in termini di reputazione e impatto pubblicitario, ma anche in quello di sostenibilità economica e ambientale. Fra quattro anni, dunque, potrebbero esserci anchea contendere il titolo a McLaren e Red Bull, con le quali secondo la testata tedesca sarebbe in ...

