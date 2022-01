Assalto al Campidoglio Usa | arrestato fondatore gruppo di estrema destra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Campidoglio

Stewart Rhodes, il fondatore del gruppo di estrema destra americano 'Oath Keepers', è stato arrestato dall'Fbi nell'ambito delle indagini sull'al Congresso del 6 gennaio 2020. Lo riporta il New York Times. L'uomo è accusato di cospirazione.New York, 13 gen 19:50 - Le forze dell'ordine degli Stati uniti hanno arrestato Stewart Rhodes, leader del gruppo di estrema destra Oath Keepers (Custodi del giuramento),...Stewart Rhodes, il fondatore del gruppo di estrema destra americano "Oath Keepers", è stato arrestato dall'Fbi nell'ambito delle indagini sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2020. Lo riporta il Ne ...Lo riporta il New York Times Milano, 13 gen. (LaPresse) – Stewart Rhodes, leader e fondatore del gruppo di estrema destra Oath Keepers, è stato arrestato dall’Fbi e accusato di cospirazione per l’assa ...