(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’organizzazione nordamericana 100sta per completare il suoin vista della nuova stagione di. Come riportato da DotEsports, infatti, il team sarebbe ad unda, ex giocatore di FaZe Clan. La trattativa tra 100e ilsembra ormai ben definita e l’organizzazione di esports ha tutte le intenzioni di ufficializzare l’accordo prima dell’inizio delChampions Tour nordamericano, che prenderà il via il 27 gennaio con le qualificazioni aperte. Se le cose andranno in porto, 100T potrà completare il suo, che si presenta rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Non c’è più Joshua “steel” Nissan, rimosso dalla formazione titolare il ...

Advertising

esports247_it : VALORANT, Hunter 'BabyJ' Schline ad un passo da 100 Thieves: il 23enne completerebbe il roster… -

Ultime Notizie dalla rete : VALORANT Hunter

ESports Web

...Rock/WB Games) It Takes Two (Hazelight Studios/EA) Knockout City (Velan Studios/EA) Monster...GO (Valve) DOTA2 (Valve) League of Legends (Riot Games)(Riot Games) Miglior giocatore ......Rock/WB Games) It Takes Two (Hazelight Studios/EA) Knockout City (Velan Studios/EA) Monster...GO (Valve) DOTA2 (Valve) League of Legends (Riot Games)(Riot Games) Best Esports Athlete ...