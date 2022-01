Temptation Island, Speranza e Alberto si sono lasciati: la crisi prima del matrimonio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) sono stati la coppia più seguita e controversa dell’ottava edizione del reality show Temptation Island: ma ora pare proprio che la crisi sia profondissima… Tra la bellissima mora partenopea Speranza… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 12 gennaio 2022)stati la coppia più seguita e controversa dell’ottava edizione del reality show: ma ora pare proprio che lasia profondissima… Tra la bellissima mora partenopea… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Temptation Island il perfido gesto gli costa caro: arriva la ghigliottina per l’ex naufrago - #Temptation #Island… - claudia77252618 : Ma raga, sono state fatte più corna a questo GF che non con tutte le edizioni di Temptation Island. #jeru - seadatrash : In mezz’ora Sissi è rimasta incinta,Franz ha fatto il faló di Temptation island perché pensava fosse di un altro e… - Mysterio1111111 : @effedragone AB2 da venerdì sarà impegnato su altro……..e ci sarà da ridere veramente! Ricordando Temptation Island… - enhawdz : iniziando temptation island coreano ahhshsh -