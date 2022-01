Supercoppa Italiana | ecco quanto incassano Inter e Juve

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)guadagnano le squadre impegnate in. Tutti i dettagli verso la sfida di questa serasi danno battaglia per il primo titolo stagionale: la. Mavale vincere il trofeo? Secondoriferito da Calcio&Finanza, il montepremi complessivo è di circa 3 milioni di euro. La squadra vincitrice riceverà 1.8 milioni di euro, mentre chi perderà riceverà 1.2 milioni di euro. Tuttavia, si legge, alla luce dalla riduzione del numero di spettatori allo stadio, il montepremi potrebbe essere rialzato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutti i dettagli verso la sfida di questa sera Inter e Juve si danno battaglia per il primo titolo stagionale: la. Ma quanto vale vincere il trofeo? Secondo quanto riferito da ...Gli incontri tra Inter e Juventus, che alle 21 si affronteranno al Meazza di Milano nella, non sono mai partite come le altre. Nel 1967 Gianni Brera definì la sfida il 'derby d'Italia'. Col passare degli anni la rivalità si è fatta più accesa a causa di partite spesso ...Ufficializzata la collaborazione tra Lega Serie A e Socios, a poche ore di distanza dalla finale di Supercoppa che vedrà di fronte Inter e Juventus.La Juventus, inoltre, è la formazione che ha vinto la Supercoppa Italiana più volte: nove, almeno due più di qualsiasi altra squadra - per l’Inter i successi nella competizione sono cinque. 34 - 34ª ...