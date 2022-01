Sonia Bruganelli sprezzante sul GF Vip 6: “Non me ne frega niente” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sonia Bruganelli l’altro giorno si è resa protagonista di un episodio che ha suscitato l’aspra reazione dei telespettatori del Grande Fratello Vip 6. O per lo meno di una parte di loro, quella che non ha apprezzato la risposta della moglie di Paolo Bonolis alle domande dei fan proprio a proposito dell’assenza di Sonia dal reality show, durata due puntate, durante la quale la donna è stata sostituita da Laura Freddi. “Ma che ve frega del Grande Fratello?” è sbottata a un certo punto Sonia. “A me non me ne frega niente” ha dichiarato in maniera cristallina. Si trattava di una semplice battuta, probabilmente, ma per molti era una battuta che celava una buona parte di verità. Del resto non è la prima volta che la Bruganelli si mostra insofferente e sopra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 gennaio 2022)l’altro giorno si è resa protagonista di un episodio che ha suscitato l’aspra reazione dei telespettatori del Grande Fratello Vip 6. O per lo meno di una parte di loro, quella che non ha apprezzato la risposta della moglie di Paolo Bonolis alle domande dei fan proprio a proposito dell’assenza didal reality show, durata due puntate, durante la quale la donna è stata sostituita da Laura Freddi. “Ma che vedel Grande Fratello?” è sbottata a un certo punto. “A me non me ne” ha dichiarato in maniera cristallina. Si trattava di una semplice battuta, probabilmente, ma per molti era una battuta che celava una buona parte di verità. Del resto non è la prima volta che lasi mostra insofferente e sopra ...

