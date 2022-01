Scuola, sì delle Regioni per i vaccini anche negli istituti. Nessuna decisione sulla Dad (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il governo, per blindare la scelta di tenere aperte le scuole ed evitare la Dad, valuta la possibilità che le inoculazioni avvengano anche alle elementari e alle medie. Al vaglio anche l’allungamento delle lezioni fino a giugno, in caso si renda necessario. Da parte dei governatori: "Non è stato approvato alcun documento sui criteri delle ordinanze per la didattica a distanza" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il governo, per blindare la scelta di tenere aperte le scuole ed evitare la Dad, valuta la possibilità che le inoculazioni avvenganoalle elementari e alle medie. Al vagliol’allungamentolezioni fino a giugno, in caso si renda necessario. Da parte dei governatori: "Non è stato approvato alcun documento sui criteriordinanze per la didattica a distanza"

