Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'tutto tace su ffp2, affidate a volontà famiglie' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "tutto tace sulle ffp2. Al Newton ho inviato una circolare alle famiglie: i genitori devono provvedere a farle avere ai figli. Noi non abbiamo soldi per acquistarle ed il Governo ha fatto una norma senza la copertura finanziaria". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi Cristina Costarelli che aggiunge: "il rischio è che il cambio non sia effettuato ogni giorno dato che l'autosorveglianza di fatto è affidata a volontà delle famiglie e alle loro tasche. Noi aspettiamo ancora risposte". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "sulle. Al Newton ho inviato una circolare alle: i genitori devono provvedere a farle avere ai figli. Noi non abbiamo soldi per acquistarle ed il Governo ha fatto una norma senza la copertura finanziaria". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaleCristinache aggiunge: "il rischio è che il cambio non sia effettuato ogni giorno dato che l'autosorveglianza di fatto è affidata adellee alle loro tasche. Noi aspettiamo ancora risposte".

