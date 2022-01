Sanremo 2022 | l’annuncio in diretta di Amadeus | lo ha voluto al suo fianco a tutti i costi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)diè avvenuto inal Tg1. Il conduttore ha svelato chi sarà il super ospite del Festival. Un festival che si preannuncia ricco di spunti. Oggi ha parlato anche Vladimir Luxuria commentando la presenza di Drusilla Foer sul palco della 72esima edizione del festival (dall’1 al 5 febbraio). “E quest’anno dal festival arriverà una bel messaggio contro pregiudizi e discriminazioni di genere, un bel messaggio di inclusività – ha aggiunto -. La scelta di Drusilla dice che i tempi sono maturi per una coconduzione en travesti”. “Va sottolineato però – aggiunge l’ex deputata e attivista transgender parlando – che Drusilla è prima di tutto una grande professionista che porterà valore aggiunto allo spettacolo del festival e per questo è stata scelta. È una grande attrice ...

Cesare Cremonini sarà super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus: per la prima volta sul palco dell'Ariston realizzerà una performance inedita per celebrare vent'anni di canzoni.