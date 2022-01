‘San Pio’, intervento ‘record’ di isterectomia: la soddisfazione del direttore Ferrante (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoNella giornata di lunedì, 10 gennaio 2022, presso la U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, è stato eseguito un intervento di isterectomia radicale per l’asportazione di un tumore uterino del peso “record” di 5 chili e 400 grammi. L’equipe operatoria, costituita dai Ginecologi Francesco Paolo Improda, Michele Vassallo e Marialuisa Di Petrillo, dall’Anestesista Carmen Di Maria, dalla Strumentista Gina Zampelli e dagli Infermieri Pasqualina Di Pietro e Pasqualina Zotti, ha eseguito questo delicato intervento senza complicanze nell’immediato postoperatorio. “In menopausa un utero normale ha un peso medio di poche centinaia di grammi. Tumori uterini di queste dimensioni sono fortunatamente abbastanza rari, ma possono comportare problematiche di tipo respiratorio, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoNella giornata di lunedì, 10 gennaio 2022, presso la U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, è stato eseguito undiradicale per l’asportazione di un tumore uterino del peso “record” di 5 chili e 400 grammi. L’equipe operatoria, costituita dai Ginecologi Francesco Paolo Improda, Michele Vassallo e Marialuisa Di Petrillo, dall’Anestesista Carmen Di Maria, dalla Strumentista Gina Zampelli e dagli Infermieri Pasqualina Di Pietro e Pasqualina Zotti, ha eseguito questo delicatosenza complicanze nell’immediato postoperatorio. “In menopausa un utero normale ha un peso medio di poche centinaia di grammi. Tumori uterini di queste dimensioni sono fortunatamente abbastanza rari, ma possono comportare problematiche di tipo respiratorio, ...

