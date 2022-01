Roma, Oliveira si presenta: «Non vedo l’ora di vivere l’ambiente giallorosso» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il neo centrocampista della Roma Sergio Oliveira si presenta ai suoi nuovi tifosi, le parole del portoghese Sergio Oliveira ha parlato ai canali ufficiali della Roma e si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Le sue parole: SENSAZIONI – «È fantastico essere in questo grande club. Sono stato accolto nel migliore dei modi e per questo ringrazio tutti. Le sensazioni sono spettacolari e spero di poter dare il mio contributo alla squadra». SCELTA Roma – «Perché ha sempre dimostrato molto interesse nell’avermi qui, sia con il mister e sia Tiago Pinto. Credo di poter aiutare la Roma, così come i miei compagni potranno aiutare me a crescere. Per questo motivo, credo che sia il club giusto per me». TIAGO PINTO – «Mi ha detto che, essendo un giocatore abituato a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il neo centrocampista dellaSergiosiai suoi nuovi tifosi, le parole del portoghese Sergioha parlato ai canali ufficiali dellae si èto ai suoi nuovi tifosi. Le sue parole: SENSAZIONI – «È fantastico essere in questo grande club. Sono stato accolto nel migliore dei modi e per questo ringrazio tutti. Le sensazioni sono spettacolari e spero di poter dare il mio contributo alla squadra». SCELTA– «Perché ha sempre dimostrato molto interesse nell’avermi qui, sia con il mister e sia Tiago Pinto. Credo di poter aiutare la, così come i miei compagni potranno aiutare me a crescere. Per questo motivo, credo che sia il club giusto per me». TIAGO PINTO – «Mi ha detto che, essendo un giocatore abituato a ...

