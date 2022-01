Regno Unito, il parlamentare unionista Shannon scoppia a piangere in Aula e ricorda la suocera: “È morta di Covid, da sola” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il parlamentare unionista del Regno Unito, Jim Shannon, è scoppiato a piangere in Parlamento durante il suo intervento alla Camera dei Comuni dell’11 gennaio nel quale chiedeva se le indagini sul party a Downing Street al quale partecipò anche Boris Johnson saranno rese pubbliche. “In Irlanda del Nord abbiamo raggiunto il traguardo di 3.000 morti a causa del Covid solo la scorsa settimana. Tra questi anche mia suocera, che è morta da sola”, ha detto commosso Shannon. Il ministro conservatore Michael Ellis, presente in Aula ha risposto: “Sono molto dispiaciuto per la sua perdita. Mi sta chiedendo se i risultati dell’indagine saranno resi pubblici e lo saranno”. Video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildel, Jim, èto ain Parlamento durante il suo intervento alla Camera dei Comuni dell’11 gennaio nel quale chiedeva se le indagini sul party a Downing Street al quale partecipò anche Boris Johnson saranno rese pubbliche. “In Irlanda del Nord abbiamo raggiunto il traguardo di 3.000 morti a causa delsolo la scorsa settimana. Tra questi anche mia, che èda”, ha detto commosso. Il ministro conservatore Michael Ellis, presente inha risposto: “Sono molto dispiaciuto per la sua perdita. Mi sta chiedendo se i risultati dell’indagine saranno resi pubblici e lo saranno”. Video ...

