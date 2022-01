Puglia, i no vax paragonano l’ex assessore regionale alla Salute Lopalco a un nazista La foto della scritta è stata postata sui social dall'epidemiologo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Dobbiamo davvero insistere con il bacino sulla bua a chi continua a fare i capricci e non vuole vaccinarsi? Per favore basta a far passare come povere vittime chi imbratta muri, minaccia, offende e, soprattutto, mette a rischio la Salute ed il benessere di tutti». Con queste parole l’ex assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, commenta una scritta apparsa su un muro in cui viene paragonato a un nazista a causa delle sue posizioni pro-vaccino. In un lungo post pubblicato sui social, l’epidemiologo stigmatizza il grave episodio e invita il governo a prendere misure più drastiche nei confronti delle persone che rifiutano l’iniezione anti-Covid. «Oggi, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Dobbiamo davvero insistere con il bacino sulla bua a chi continua a fare i capricci e non vuole vaccinarsi? Per favore basta a far passare come povere vittime chi imbratta muri, minaccia, offende e, soprattutto, mette a rischio laed il benessere di tutti». Con queste paroleRegione, Pier Luigi, commenta unaapparsa su un muro in cui viene paragonato a una causa delle sue posizioni pro-vaccino. In un lungo post pubblicato sui, l’stigmatizza il grave episodio e invita il governo a prendere misure più drastiche nei confronti delle persone che rifiutano l’iniezione anti-Covid. «Oggi, ...

AseroGiovanna : RT @Gimmi52296693: Puglia. Giro di soldi e corruzione. Colpa dei no vax. ??????#drsghidimettiti - Carmine13051963 : RT @Gimmi52296693: Puglia. Giro di soldi e corruzione. Colpa dei no vax. ??????#drsghidimettiti - Piero42395724 : RT @Gimmi52296693: Puglia. Giro di soldi e corruzione. Colpa dei no vax. ??????#drsghidimettiti - MATTE1973S : RT @Gimmi52296693: Puglia. Giro di soldi e corruzione. Colpa dei no vax. ??????#drsghidimettiti - metaanto : RT @Gimmi52296693: Puglia. Giro di soldi e corruzione. Colpa dei no vax. ??????#drsghidimettiti -