Peste suina, Coldiretti Lombardia: "Prevenzione fondamentale, bene la task force della Regione" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Bergamo. Di fronte alla moltiplicazione ormai fuori controllo dei cinghiali, la Prevenzione è fondamentale per evitare gravi emergenze sanitarie come quella che siamo ora costretti ad affrontare dopo il rinvenimento di alcune carcasse di cinghiale tra Piemonte e Liguria vettori di Peste suina Africana. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia nel commentare positivamente l'annuncio dell'assessore regionale Fabio Rolfi sull'istituzione di un'unità di crisi promossa da Regione Lombardia coordinata dalla U.O. Veterinaria (DG Welfare) e composta da rappresentanti della DG Agricoltura, della DG Protezione civile, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e ...

