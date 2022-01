_DAGOSPIA_ : LA RIVELAZIONE DI PATRICE EVRA ALLA PRESENTAZIONE DELL'AUTOBIOGRAFIA: “CI SONO ALMENO DUE GAY PER...… - Luce_news : Patrice Evra, l’omosessualità nel calcio e gli abusi: “Sono stato stuprato quando avevo 13 anni” - CiniLetizia : Patrice Evra, l'omosessualità nel calcio e gli abusi: 'Sono stato stuprato quando avevo 13 anni' - gayit : Patrice Evra: 'Ci sono almeno due calciatori gay in ogni squadra' - DrApocalypse : Patrice Evra: 'Ci sono almeno due calciatori gay in ogni squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Patrice Evra

L'ex calciatore della Juventus,, ha rilasciato un'intervista a Le Parisien in cui ha parlato del suo passato nel calcio affrontando anche temi delicati come l'omosessualità, e uno stupro che dice di aver subito da ..."Ci sono almeno due gay per squadra, ma nel calcio se lo dici sei finito". Così l'ex terzino di Manchester United e Juventus,, in un incontro con i lettori del quotidiano Le Parisien , per presentare la versione francese della sua autobiografia. '"Nel calcio tutto è chiuso " sottolinea". Se da calciatore ...CALCIO - Nella presentazione della sua autobiografia in versione francese, Patrice Evra, ex terzino tra le altre della Juventus, conferma il tabù omossesualità ...L’ex difensore della Juventus: « Ho sentito compagni dire che gli omosessuali erano contro la religione e andavano cacciati». Da Nainggolan a Hitzlsperger, le altre testimonianze ...