Party-gate BoJo si scusa a Westminster | i laburisti chiedono le dimissioni

Il premier britannico Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto '' legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020 quando il Regno Unito era ancora in lockdown. Egli ha insistito che le regole non sarebbero state '...... Keir Starmer, ma anche da malumori crescenti - con richieste di pubbliche scuse e persino qualche auspicio di dimissioni - nelle sue stesse file per lo 'scandalo' a Downing Street. In ...A gate that was padlocked to keep residents out of a green space has now been removed completely by the council – a win for campaigners who want to keep the space freely open for all to use.The British prime minister was facing a grilling by lawmakers over a Downing Street garden party was held in 2020 during a COVID lockdown. Opposition lawmakers have demanded he resigns.