Pagelle Inter-Juventus 1-1 | voti Supercoppa Italiana | si va ai supplementari | promossi Barella e Bernardeschi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)LIVE2022(3-5-2) Handanovic 6: spesso e volentieri coinvolto nella prima fase di possesso palla nerazzurro, incolpevole sul gol dell’1-0 di McKennie. Skriniar 6: partita abbastanza “facile” nei primi venti minuti per la retroguardia nerazzurra, poi lacresce e lo slovacco non è sempre impeccabile nei suoi anticipi. De Vrij 5: protagonista di una buona iniziativa individuale palla al piede nella metà campo offensiva, non sbaglia nulla in impostazione ma perde clamorosamente la marcatura di McKennie in area nell’azione del vantaggio bianconero. Bastoni 6: preciso in fase di impostazione nei passaggi, non commette errori di rilievo in fase di marcatura e si fa vedere anche nell’area di rigore avversaria ...