Nasce la federazione tra Azione e +Europa. E Ferrandelli punta al 10% (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'obiettivo è ambizioso: "Arrivare al 10% dei consensi, offrendo una proposta politica concreta e non creando un cartello elettorale". La federazione tra Azione e +Europa, annunciata questa mattina da Carlo Calenda e da Benedetto della Vedova, nasce da questo presupposto. Oltre chiaramente a voler intercettare "quel folto gruppo di italiani, che attualmente non si riconoscono in nessun partito" ma che ambiscono a uno schieramento "riformista e centrale". A dirlo è il presidente dell'assemblea nazionale di +Europa Fabrizio Ferrandelli, anche lui presente alla conferenza stampa di lancio. Ferrandelli è stato un po' il 'regista' di questa operazione. E, proprio per questo, ci svela qualche retroscena.

