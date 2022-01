Museo del Bari – Roberto Vaira a GEdC: “Ci piacerebbe rendere itinerante la mostra sulle maglie del Bari” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Mancano pochi giorni all’inizio di una delle mostre calcistiche più belle ed attese dell’intero panorama nazionale. La storia dei galletti biancorossi rivive nelle maglie e nei cimeli esposti nello Spazio Murat dal Museo del Bari. Un appuntamento che ha attirato l’attenzione di molti media nazionali, sia per il pregio dei prodotti che saranno esposti, sia per l’importanza dei tanti ospiti che presenzieranno. Abbiamo raggiunto il nostro amico Roberto Vaira, ideatore dell’evento insieme a Francesco Girone (altro grande collezionista) e Gigi Franco (vero braccio attivo dell’organizzazione), per farci raccontare nel dettaglio quella che sarà la mostra dedicata al Bari. Roberto, quali ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Andrea Gioia) Mancano pochi giorni all’inizio di una delle mostre calcistiche più belle ed attese dell’intero panorama nazionale. La storia dei galletti biancorossi rivive nellee nei cimeli esposti nello Spazio Murat daldel. Un appuntamento che ha attirato l’attenzione di molti media nazionali, sia per il pregio dei prodotti che saranno esposti, sia per l’importanza dei tanti ospiti che presenzieranno. Abbiamo raggiunto il nostro amico, ideatore dell’evento insieme a Francesco Girone (altro grande collezionista) e Gigi Franco (vero braccio attivo dell’organizzazione), per farci raccontare nel dettaglio quella che sarà ladedicata al, quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Museo del Il murale della generazione Mladi ...quartiere famoso anche perché ospita il tempio ortodosso Sveti Sava - con la sua altezza di oltre 70 metri è il più grande del mondo - poi la fondazione della scrittrice Desanka Maksimovi e il museo ...

Museo della Perdonanza, confronto con la Soprintendenza per eliminare le barriere architettoniche L'AQUILA " Prosegue l'iter per la realizzazione del Museo della Perdonanza. Sul tavolo lo studio di fattibilità con il dialogo con la Soprintendenza per il superamento delle barriere architettoniche nel palazzo storico di via Sassa. Sorgerà in un ...

Il museo del ciclismo sarà dedicato a Luigi Celora IL GIORNO Viterbo, finanziamenti dalla Regione. Nasce il museo del vino di Vignanello. A Capranica ultimi lavori al centro civico Il museo del vino dei Colli Cimini a Vignanello e il nuovo centro civico di Capranica intitolato a Piersanti Mattarella . Sono queste le due ...

Tanti amici all’addio a Muky "Una vita di colori intensi" Ieri pomeriggio i funerali dell’artista, il sindaco: "Ha provocato il dibattito, lo ha alimentato in nome di quella ‘cultura che deve stupire’ cui era devota" ...

