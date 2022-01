Milan, è il compleanno di Romagnoli: gli auguri del club rossonero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessio Romagnoli, capitano del Milan, compie nella giornata di oggi 27 anni: gli auguri del club rossonero sui social Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alessio, capitano del, compie nella giornata di oggi 27 anni: glidelsui social

Advertising

ehiRicardo : Il principale compleanno di oggi è quello del capitano dell'ac milan di Milano 7 volte campione d'Europa NON CONFONDIAMO LE PRIORITÁ - Domelol96 : RT @SimoNoveOtto: Buon compleanno all'attuale centrale mancino del Milan (Romagnoli) e buon compleanno al futuro centrale mancino del Milan… - Drugo973G : @MrHeisenberg78 Per il mio compleanno Maldini ha organizzato un'amichevole con le vecchie glorie del Milan. Mi ritengo fortunato.. - _SDeJong_ : RT @ellyzanzi: Comunque io non ho fatto tutte 'ste storie perché il Milan non mi ha fatto gli auguri di compleanno. - SimoNoveOtto : Buon compleanno all'attuale centrale mancino del Milan (Romagnoli) e buon compleanno al futuro centrale mancino del Milan (Botman) -