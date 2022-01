Mazzata Poste Italiane | Dal primo febbraio vi tolgono 35 euro direttamente dal conto Cosa fare subito prima che accada

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Imposta di bollocorrente 2022 edeposito buoni fruttiferi è un’imposta annuale introdotta con il Decreto Salva Italia e dovuta sulle giacenze superiori a 5000depositate su conti postali e bancari, in misura pari a 34,20per le persone fisiche e 100all’anno per le aziende su estratti, rendiconti dei libretti di risparmio nonché sui prodotti finanziari come i buoni fruttiferi sempre sopra la soglia dei 5 mila. L’imposta sarà prelevata dal 7. Riguarda il bollo suldeposito, invece, per le persone fisiche l’importo annuale della tassa è passato dall’1,5 al 2 per mille della somma investita mentre per le persone giuridiche il tetto massimo è di 14.000. Vediamo ...

