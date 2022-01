L’odissea della Grecia nel regno delle energie rinnovabili (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Grecia, baciata dal sole e spazzata dal vento, vive una situazione paradossale per quanto riguarda la sostenibilità. Le fonti rinnovabili non sono sfruttate e contribuiscono alla produzione di appena il 29 per cento del fabbisogno di energia elettrica, un dato inferiore rispetto alla media dell’Unione europea che è pari al 34 per cento. La Power Public Corporation, una società statalizzata che si occupa della produzione di energia, ha preferito puntare sul carbone lasciando ai privati – che non hanno dato buona prova di sé – il controllo delle rinnovabili. La scelta è stata infelice anche perché la Grecia è dotata di mega infrastrutture idroelettriche che non sono state valorizzate e versano in stato di abbandono. Le cose, però, potrebbero cambiare dopo che, nel 2019, il governo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La, baciata dal sole e spazzata dal vento, vive una situazione paradossale per quanto riguarda la sostenibilità. Le fontinon sono sfruttate e contribuiscono alla produzione di appena il 29 per cento del fabbisogno di energia elettrica, un dato inferiore rispetto alla media dell’Unione europea che è pari al 34 per cento. La Power Public Corporation, una società statalizzata che si occupaproduzione di energia, ha preferito puntare sul carbone lasciando ai privati – che non hanno dato buona prova di sé – il controllo. La scelta è stata infelice anche perché laè dotata di mega infrastrutture idroelettriche che non sono state valorizzate e versano in stato di abbandono. Le cose, però, potrebbero cambiare dopo che, nel 2019, il governo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Roma, l'odissea di Alessandro: 'Io disabile chiuso in casa perché non posso prendere la Metro C'. Nove ferm… - ReErthu : Santa Madonna della Neve dell'incoroneta per forza vuole attaccare bottone a rompere il c**** con l'Odissea abbiamo capito - ReErthu : Mettendo di base ovviamente l'Odissea alla batteria Passiamo ad un altro elemento il basso che un secondo elemento… - ReErthu : @SerieA @FIFAWorldCup @EASPORTSFIFA @ChampionsLeague che arbitro praticamente la maggior parte della gente stamatti… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

Ultime Notizie dalla rete : L’odissea della Star Trek come l'Odissea, tra desiderio di conoscenza e nostalgia Wired Italia