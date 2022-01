LIVE Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 83-82, EuroCup basket 2022 in DIRETTA: vittoria di misura e importantissima per gli emiliani. Weems trascinatore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport! Top ScorerVirtus Bologna: Weems e Jaiteh con 15 punti a testaBourg-en-Bresse: Jones con 17 punti vittoria importantissima in ottica europea per la Virtus che migliora ulteriormente il suo record nel gruppo B (6 vinte – 3 perse). FINISCE QUI: Virtus Bologna-Bourg-en-Bresse 83-82. 83-82 Sulaimon 2/2: la partita rimane vivissima. 83-80 Weems prende fallo, va in lunetta: fa 2/2. Virtus sul +3. Timeout Virtus a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento di serata con OA Sport! Top Scorere Jaiteh con 15 punti a testa-en-: Jones con 17 puntiin ottica europea per lache migliora ulteriormente il suo record nel gruppo B (6 vinte – 3 perse). FINISCE QUI:-en-83-82. 83-82 Sulaimon 2/2: la partita rimane vivissima. 83-80prende fallo, va in lunetta: fa 2/2.sul +3. Timeouta ...

