LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini quarti dopo il corto! Conti/Macii nella top ten. Quinto Grassl (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.18: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento a domattina attorno alle 11 per il programma corto femminile, poi nel pomeriggio si assegnano le prime medaglie con il libero delle coppie di artistico. Buona serata! 21.16: Doppia tripletta russa, in attesa della terza tripletta domattina nel singolo femminile dove si prevede un dominio assoluto della squadra russa. Bene l’Italia oggi. I tre rappresentanti azzurri nel maschile sono nelle prime 11 posizione, le due coppie sono nella top 10. Meglio di così era difficile sperare 21.14: Questa la classifica della gara delle coppie di artistico dopo lo short program. Domani il libero: 1 Q Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 82.36 44.30 38.06 2 Q Evgenia TARASOVA / Vladimir ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.18: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento a domattina attorno alle 11 per il programma corto femminile, poi nel pomeriggio si assegnano le prime medaglie con il libero delle coppie di. Buona serata! 21.16: Doppia tripletta russa, in attesa della terza tripletta domattina nel singolo femminile dove si prevede un dominio assoluto della squadra russa. Bene l’Italia oggi. I tre rappresentanti azzurri nel maschile sono nelle prime 11 posizione, le due coppie sonotop 10. Meglio di così era difficile sperare 21.14: Questa la classifica della gara delle coppie dilo short program. Domani il libero: 1 Q Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 82.36 44.30 38.06 2 Q Evgenia TARASOVA / Vladimir ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Milyukov in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI: ?????? ?????? Pattinaggio, Europei a Tallinn 13h30 Corto maschile -