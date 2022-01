LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Frangipani momentaneamente in testa, terzo Memola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Ci prendiamo quindici minuti di pausa; è in corso il rifacimento del ghiaccio. 14:10 Al termine del quarto gruppo di lavoro la classifica sorride ai colori azzurri. In testa si trova infatti Gabriele Frangipani con 81.79, poi il tedesco Paul Fentz (76.76) e Nikolaj Memola, terzo con 73.98. 14:09 Super punteggio per Nikolaj Memola!!!! L’azzurro raccoglie 73.98 (39.19, 34.79) e conquista la terza posizione provvisoria! 14:07 Anche Memola ci regala una super prestazione! Ottimo il triplo axel, poi il triplo flip e, in zona bonus, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Che debutto per il giovane azzurro! 14:04 Ecco sul ghiaccio l’azzurro Nikolaj Memola, si tratta della prima volta in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 Ci prendiamo quindici minuti di pausa; è in corso il rifacimento del ghiaccio. 14:10 Al termine del quarto gruppo di lavoro la classifica sorride ai colori azzurri. Insi trova infatti Gabrielecon 81.79, poi il tedesco Paul Fentz (76.76) e Nikolajcon 73.98. 14:09 Super punteggio per Nikolaj!!!! L’azzurro raccoglie 73.98 (39.19, 34.79) e conquista la terza posizione provvisoria! 14:07 Ancheci regala una super prestazione! Ottimo il triplo axel, poi il triplo flip e, in zona bonus, la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Che debutto per il giovane azzurro! 14:04 Ecco sul ghiaccio l’azzurro Nikolaj, si tratta della prima volta in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Milyukov in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - RSIsport : Oggi in diretta alla RSI: ?????? ?????? Pattinaggio, Europei a Tallinn 13h30 Corto maschile -