LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Conti/Macii qualificati per il libero! Quinto Grassl nello short maschile! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Nonostante la caduta e lo step out sul triplo Salchow, la coppia spagnola Laura Barquero / Marco Zandron va al comando della graduatoria con 60.65 (34.06+25.59) 19.49: Incredibile caduta di Zandron proprio sul finale della prova, durante la sequenza di passi. Fino a quel momento prova solida della coppia iberica 19.46: Si chiude anche il quarto gruppo con la coppia spagnola a forti tinte azzurre Laura Barquero / Marco Zandron. Barquero è nata a Madrid 20 anni fa, Zandron, italiano, è di Bolzano ed ha 23 anni. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Barbara Luoni e Luca Dematte. Si esibiscono su Dawn of Faith di Eternal Eclipse 19.45: Sara Conti e Niccolò Macii, al debutto agli Europei, totalizzano il punteggio di 56.28 (29.95+26.33) secondo posto per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53: Nonostante la caduta e lo step out sul triplo Salchow, la coppia spagnola Laura Barquero / Marco Zandron va al comando della graduatoria con 60.65 (34.06+25.59) 19.49: Incredibile caduta di Zandron proprio sul finale della prova, durante la sequenza di passi. Fino a quel momento prova solida della coppia iberica 19.46: Si chiude anche il quarto gruppo con la coppia spagnola a forti tinte azzurre Laura Barquero / Marco Zandron. Barquero è nata a Madrid 20 anni fa, Zandron, italiano, è di Bolzano ed ha 23 anni. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Barbara Luoni e Luca Dematte. Si esibiscono su Dawn of Faith di Eternal Eclipse 19.45: Sarae Niccolò, al debutto agli, totalizzano il punteggio di 56.28 (29.95+26.33) secondo posto per il ...

