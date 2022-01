LIVE Inter-Juventus 1-1 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | ci prova Perisic!

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Tiro di Alex Sandro che non trova il secondo palo. 76? Dentro Correa e Sanchez, fuori Lautaro e Dzeko nell’. 74? Fuori Kulusevski e dentro Dybala nella. 72? Tentativo di Perisic parato da Perin. 70? Colpo di testa di Lautaro Martinez che trova in tuffo Perin. 68? Dybala si scalda per la. 66? Partita che perde ritmo, la stanchezza comincia a sentirsi. 64? Si cominciano a muovere gli uomini delle due panchine. 62? Morata per Bernardeschi che viene anticipato. 60? Giallo di Dzeko per fallo su De Sciglio. 58? Perin vola su un colpo di testa di Dumfries. 56? Possesso palla prolungato dell’. 54? Cross di Dumfries, troppo alto per Perisic. 52? Gamba tesi di Bastoni su Bernardeschi. 50? Ancora Bernardeschi va al tiro, ...

JuventusTV : Avviciniamoci a #InterJuve insieme! Siamo LIVE con il pre-partita ?? Qui ?? - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Eccoci con il nostro LiveMatch pre #InterJuventus #SupercoppaFrecciarossa ?? Dallo stadio @EvaGini… - Inter : ?? | SECONDO TEMPO Segui gli aggiornamenti live ?? - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: 75' Cambia anche Simone #Inzaghi che ne sostituisce due Fuori #Lautaro e #Dzeko Dentro #Sanchez e #Correa Segui qui i… - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #InterJuve 1-1 (74'): CAMBI INTER E CAMBIO JUVE Esce Lautaro, entra Sanchez Esce Dzeko, entra Correa Nella Juve: E… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

... il match valido per la Supercoppa italiana trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Juventus si affrontano nel match valido per la ...Per la conquista della Supercoppa Italiana, si sfidano i campioni d'Italia in carica dell'e i vincitori della Coppa Italia della JuventusCi siamo,e Juventus si giocano la conquista del primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana tra la vincente del campionato, i nerazzurri allora guidati da Antonio Conte, e i detentori della Coppa ...75' - Due cambi anche nell'Inter: fuori Dzeko e Lautaro, dentro Correa e Sanchez. 73' - Ecco il primo cambio per la Juventus: fuori Kulusevski e dentro Dybala. 72' - Pallone di Dumfries per Perisic ch ...67' - Fase abbastanza statica del match, inizia a sentirsi la stanchezza in campo. 64' - Chiellini stende Dzeko in ripartenza, fallo netto da parte del difensore bianconero. 62' - La Juventus conquist ...