La mossa "no vax" di Djokovic pensando alla sua Serbia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGi - Tra Grande Slam e Grande Serbia Novak Djokovic potrebbe avere già scelto. A fornire la chiave di lettura dell'intricata vicenda tennistica, sanitaria e politica di cui Nole è protagonista assoluto in Australia, ci ha pensato suo padre Srdjan, qualche giorno fa, in un incontro stampa. “La Serbia è Novak, Novak è la Serbia” ha tuonato Djokovic senior. Non una frase buttata lì, se si pensa che la popolarità del numero uno del tennis mondiale nel suo Paese non ha eguali e non da un giorno. Una sovrapposizione fra personaggio e nazione che esce decisamente rafforzata, per quanto riguarda dal caso Australia e a cui si potrebbe pensare che il tennista numero uno del mondo abbia guardato dal primo momento. Facendo della sua trasferta australiana non un incredibile errore di comunicazione capace di ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGi - Tra Grande Slam e GrandeNovakpotrebbe avere già scelto. A fornire la chiave di lettura dell'intricata vicenda tennistica, sanitaria e politica di cui Nole è protagonista assoluto in Australia, ci ha pensato suo padre Srdjan, qualche giorno fa, in un incontro stampa. “Laè Novak, Novak è la” ha tuonatosenior. Non una frase buttata lì, se si pensa che la popolarità del numero uno del tennis mondiale nel suo Paese non ha eguali e non da un giorno. Una sovrapposizione fra personaggio e nazione che esce decisamente rafforzata, per quanto riguarda dal caso Australia e a cui si potrebbe pensare che il tennista numero uno del mondo abbia guardato dal primo momento. Facendo della sua trasferta australiana non un incredibile errore di comunicazione capace di ...

