La data del debutto europeo dei Huawei P50 Pro e P50 Pocket (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I Huawei P50 Pro e P50 Pocket arriveranno presto in Europa, ovvero il prossimo 26 gennaio. Il lancio delle versioni globali è previsto per la giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio, anche se poi la divisione tedesca del produttore cinese ha comunicato un’altra data, quella definitiva. Sarà il 26 gennaio che scopriremo quanto effettivamente costeranno i Huawei P50 Pro e P50 Pocket (probabilmente 1200 euro il primo e 1600 euro il secondo). Pssssst, wir haben da etwas Neues für dich! Das Huawei P50 Pro erscheint am 26.01. und bringt spektakuläre Fotomöglichkeiten mit. #Huawei #HuaweiP50Pro pic.twitter.com/vAG2ZNjDjY— Huawei Mobile DE (@HuaweiMobileDe) January 10, 2022 Il Huawei P50 Pro monta uno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) IP50 Pro e P50arriveranno presto in Europa, ovvero il prossimo 26 gennaio. Il lancio delle versioni globali è previsto per la giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio, anche se poi la divisione tedesca del produttore cinese ha comunicato un’altra, quella definitiva. Sarà il 26 gennaio che scopriremo quanto effettivamente costeranno iP50 Pro e P50(probabilmente 1200 euro il primo e 1600 euro il secondo). Pssssst, wir haben da etwas Neues für dich! DasP50 Pro erscheint am 26.01. und bringt spektakuläre Fotomöglichkeiten mit. #P50Pro pic.twitter.com/vAG2ZNjDjY—Mobile DE (@MobileDe) January 10, 2022 IlP50 Pro monta uno ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - M5S_Europa : Condividiamo il NO della #Germania all’inserimento del #nucleare nella #tassonomia #UE: includerlo fra le attività… - AntonioTalia : (7) In soli 2 anni #CarrieLam è riuscita a soddisfare i desiderata di #Pechino e di #XiJinping: Hong Kong è tutti… - gianlucavara3 : @DiegoFusaro Da 2 anni è stata data la priorità assoluta al Covid su tutto il resto. Ciò ha portato alla quasi para… -