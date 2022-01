Il dirigente ex Inter cambia società in Serie A! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo una notizia dell’ultim’ora diramata da Sky sport, Walter Sabatini sarà il nuovo ds della Salernitana. Il dirigente ex-Inter ha accettato di buon grado l’offerta presentata dal nuovo presidente granata Iervolino. Sabatini, Salernitana, IervolinoSabatini ha firmato un contratto di 6 mesi e avrà l’arduo compito di allestire una rosa competitiva per Stefano Colantuono, durante la sua carriera il neo direttore dei campani ha saputo orchestrare grandi colpi di mercato: Pastore al Palermo, Lamela alla Roma e tanti altri. La speranza dei tifosi granata è che possa ripetersi anche in questa nuova avventura L’esperienza del nuovo direttore sportivo sarà senz’altro utile alla causa della Salernitana. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo una notizia dell’ultim’ora diramata da Sky sport, Walter Sabatini sarà il nuovo ds della Salernitana. Ilex-ha accettato di buon grado l’offerta presentata dal nuovo presidente granata Iervolino. Sabatini, Salernitana, IervolinoSabatini ha firmato un contratto di 6 mesi e avrà l’arduo compito di allestire una rosa competitiva per Stefano Colantuono, durante la sua carriera il neo direttore dei campani ha saputo orchestrare grandi colpi di mercato: Pastore al Palermo, Lamela alla Roma e tanti altri. La speranza dei tifosi granata è che possa ripetersi anche in questa nuova avventura L’esperienza del nuovo direttore sportivo sarà senz’altro utile alla causa della Salernitana. Piero Inferrera

