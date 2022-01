I primi 2 mesi e mezzo di Ita, ricavi del 50% al di sotto delle previsioni. Possibile un’alleanza prima dell’estate (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I primi due mesi e mezzo di vita di Ita Airways, operativa dallo scorso 15 ottobre, si sono chiusi con ricavi inferiori del 50% rispetto a quelli previsti nel piano industriale. Lo ha detto il presidente della compagnia controllata al 100% dal Tesoro, Alfredo Altavilla durante la sua audizione alla commissione Trasporti della Camera. Il dato è in raffronto al piano industriale che già incorpora l’impatto della pandemia. Vero è che il mese di dicembre ha visto una recrudescenza dei contagi che ha ridotto sensibilmente i passeggeri di tutte le compagnie e di tutti gli aeroporti. Altavilla ha indicato come cause del risultato al di sotto le previsioni “la pandemia, poi non abbiamo vinto il bando di gara della Sardegna e non abbiamo potuto cominciare la campagna pubblicitaria per vendere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Iduedi vita di Ita Airways, operativa dallo scorso 15 ottobre, si sono chiusi coninferiori del 50% rispetto a quelli previsti nel piano industriale. Lo ha detto il presidente della compagnia controllata al 100% dal Tesoro, Alfredo Altavilla durante la sua audizione alla commissione Trasporti della Camera. Il dato è in raffronto al piano industriale che già incorpora l’impatto della pandemia. Vero è che il mese di dicembre ha visto una recrudescenza dei contagi che ha ridotto sensibilmente i passeggeri di tutte le compagnie e di tutti gli aeroporti. Altavilla ha indicato come cause del risultato al dile“la pandemia, poi non abbiamo vinto il bando di gara della Sardegna e non abbiamo potuto cominciare la campagna pubblicitaria per vendere i ...

Advertising

RobertoBurioni : Forse non sapevate che i pazienti allergici spesso si curano con un 'vaccino', una terapia immunosoppressiva specif… - istat_it : Movimento turistico in italia: nei primi nove mesi del 2021 le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono i… - M5S_Europa : #Italia prima in #Europa per presenze tuirstiche nel 2021: un dato di cui siamo orgogliosi. Tuttavia, nei primi no… - t_maurizio : RT @RobertoBurioni: Forse non sapevate che i pazienti allergici spesso si curano con un 'vaccino', una terapia immunosoppressiva specifica.… - Brigante1959 : RT @LVDA_Acid: @NicolaPorro Bassetti choc? Ma se denunciamo questo andazzo fin dai primi mesi del 2020... -