Drusilla Foer: ci mancava solo l’esaltazione del Sanremo “inclusivo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – Drusilla Foer sarà all’Ariston il 3 febbraio, alla prima del Festival di Sanremo, come rende noto l’Ansa. Ovviamente è scattata la macchina comunicativa progressista, e la parola “inclusività” la fa da padrone Drusilla Foer a Sanremo: “Finalmente un festival inclusivo” Ci sarebbe da chiedersi, come ormai da decenni facciamo, cosa ci sarebbe “da includere”. Ma facciamo finta di ignorare per l’ennesima volta le ragioni logiche di un’ossessione tanto marcata, le quali evidentemente sono inesistenti, visto che non v’è alcuna “esclusione”, se non quella che sta nella testa dei progressisti. Ciò detto, il signor Drusilla Foer (che in realtà è un uomo, tale Gianluca Gori, attore fiorentino che ha “generato” questo suo alter ego ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen –sarà all’Ariston il 3 febbraio, alla prima del Festival di, come rende noto l’Ansa. Ovviamente è scattata la macchina comunicativa progressista, e la parola “inclusività” la fa da padrone: “Finalmente un festival” Ci sarebbe da chiedersi, come ormai da decenni facciamo, cosa ci sarebbe “da includere”. Ma facciamo finta di ignorare per l’ennesima volta le ragioni logiche di un’ossessione tanto marcata, le quali evidentemente sono inesistenti, visto che non v’è alcuna “esclusione”, se non quella che sta nella testa dei progressisti. Ciò detto, il signor(che in realtà è un uomo, tale Gianluca Gori, attore fiorentino che ha “generato” questo suo alter ego ...

Advertising

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - MarioManca : In piedi sul divano per Drusilla Foer ?? #Sanremo2022 - signorjose : RT @isentinelli: Drusilla Foer è una buona ragione per guardare Sanremo. Per la grazia, l'intelligenza e l'impegno. La società migliora at… - FedeGui_1 : RT @isentinelli: Drusilla Foer è una buona ragione per guardare Sanremo. Per la grazia, l'intelligenza e l'impegno. La società migliora at… -