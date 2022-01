Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022, Vladimir Luxuria esulta: “Tempi maturi per una co-conduzione en travesti” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Amadeus ha svelato i nomi delle cinque co-conduttrici che lo affiancheranno dall’1 al 5 febbraio al Festival di Sanremo. Tra gli importantissimi nomi fatti dal direttore artistico della kermesse, ad attirare l’attenzione è stato quello di Drusilla Foer, artista poliedrica nota sui social e per aver partecipato sia a Strafactor che al salotto di Piero Chiambretti CR4:La Repubblica delle Donne. Tra le personalità note che più si sono mostrate entusiaste c’è anche Vladimir Luxuria, che ha commentato la notizia. Vladimir Luxuria: la sua reazione alla notizia su Drusilla Foer a Sanremo L’ex deputata Vladimir Luxuria, molto vicina alle tematiche LGBTQI+ e alla ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Amadeus ha svelato i nomi delle cinque co-conduttrici che lo affiancheranno dall’1 al 5 febbraio aldi. Tra gli importantissimi nomi fatti dal direttore artistico della kermesse, ad attirare l’attenzione è stato quello di, artista poliedrica nota sui social e per aver partecipato sia a Strafactor che al salotto di Piero Chiambretti CR4:La Repubblica delle Donne. Tra le personalità note che più si sono mostrate entusiaste c’è anche, che ha commentato la notizia.: la sua reazione alla notizia suL’ex deputata, molto vicina alle tematiche LGBTQI+ e alla ...

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - MarioManca : In piedi sul divano per Drusilla Foer ?? #Sanremo2022 - ludovicamord : RT @isentinelli: Drusilla Foer è una buona ragione per guardare Sanremo. Per la grazia, l'intelligenza e l'impegno. La società migliora at… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: MA DRUSILLA FOER A SANREMO IO URLO -