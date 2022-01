Djokovic shock su Instagram: “Ho fatto un’intervista da positivo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano pochi giorni all’inizio del primo Slam della stagione, ma gli occhi di mezzo mondo continuano ad essere puntati solo su Djokovic Al peggio non c’è mai fine. Questa la frase che più di tutte può descrivere quello che sta accadendo in Australia dove Djokovic continua la sua crociata pur di giocare il primo slam della stagione. Dopo le tante chiacchiere sulla sua presunta esenzione dal vaccino per motivi di salute, è lo stesso numero uno del mondo a raccontare la sua verità sul suo profilo Instagram. Come peggiorare la situazione Nei giorni scorsi il numero uno del tennis mondiale aveva ammesso di aver contratto il virus a dicembre. Parole che però non avevano per nulla convinto il governo australiano che, giustamente, continua ad impugnare le proprie regole forte anche degli errori commessi da Nole e dal suo staff nella ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano pochi giorni all’inizio del primo Slam della stagione, ma gli occhi di mezzo mondo continuano ad essere puntati solo suAl peggio non c’è mai fine. Questa la frase che più di tutte può descrivere quello che sta accadendo in Australia dovecontinua la sua crociata pur di giocare il primo slam della stagione. Dopo le tante chiacchiere sulla sua presunta esenzione dal vaccino per motivi di salute, è lo stesso numero uno del mondo a raccontare la sua verità sul suo profilo. Come peggiorare la situazione Nei giorni scorsi il numero uno del tennis mondiale aveva ammesso di aver contratto il virus a dicembre. Parole che però non avevano per nulla convinto il governo australiano che, giustamente, continua ad impugnare le proprie regole forte anche degli errori commessi da Nole e dal suo staff nella ...

Advertising

MsFly78 : E rompono i coglioni a Djokovic. - igorintensifies : Djokovic shock: “non sono no vax. Mi vaccinerò non appena l’igor vincerà contro conegliano” - Pall_Gonfiato : #Burioni shock su #Djokovic: “Untore pericoloso e irresponsabile. Serve altro?” - infoitsport : Novak Djokovic è stato arrestato? Shock nel giorno della sentenza: il giudice dà ragione al tennista, il ministro p… - RedaFree_it : ??La tennista #RenataVoracova, rinchiusa insieme a #Djokovic nello stesso hotel, lancia l'allarme: 'Come in prigione… -