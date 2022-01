Dietro il pressing su Mattarella non c’è l’emergenza Covid, ma la paura del Cav al Colle (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Più che l’emergenza Covid, è il terrore del Cav. inteso come Berlusconi a far uscire dal novero degli eventi impossibili la rielezione di Mattarella. Basta leggere i giornaloni: più prende piede l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale, più il bis del presidente uscente incrocia sponsor e auspici. L’ultimo in ordine di tempo lo ha espresso Enrico Letta, seppur facendo attenzione a non urtare la suscettibilità del diretto interessato, che non una ma cento volte ha opposto il suo fermo e irrevocabile diniego. Ma la politica, si sa, è l’arte di trasformare l’impossibile in possibile. E nulla più di un Parlamento impantanato nel proprio indecisionismo mentre fuori il morbo semina contagi, vittime e panico può spalancare la porta al clamoroso ripensamento. Si moltiplicano gli appelli a Mattarella Già, dovesse realmente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Più che, è il terrore del Cav. inteso come Berlusconi a far uscire dal novero degli eventi impossibili la rielezione di. Basta leggere i giornaloni: più prende piede l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale, più il bis del presidente uscente incrocia sponsor e auspici. L’ultimo in ordine di tempo lo ha espresso Enrico Letta, seppur facendo attenzione a non urtare la suscettibilità del diretto interessato, che non una ma cento volte ha opposto il suo fermo e irrevocabile diniego. Ma la politica, si sa, è l’arte di trasformare l’impossibile in possibile. E nulla più di un Parlamento impantanato nel proprio indecisionismo mentre fuori il morbo semina contagi, vittime e panico può spalancare la porta al clamoroso ripensamento. Si moltiplicano gli appelli aGià, dovesse realmente ...

