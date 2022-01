Delega fiscale, riforma delle concessioni balneari e nuovo scostamento di bilancio: il rischio di rinvio causa “giochi” per il Colle (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La partita del Quirinale, con il primo voto atteso per il 24 gennaio, impone di non emergere altre linee di frattura di una maggioranza sfilacciata. E suggerisce, di conseguenza, di far slittare a dopo l’elezione del nuovo presidente una serie di dossier che governo e Parlamento avrebbero dovuto affrontare a stretto giro. La lista comprende l’esame in commissione del cruciale disegno di legge Delega sulla riforma fiscale, su cui i partiti rischierebbero di spaccarsi. E la riforma delle concessioni balneari, che è stata lasciata fuori dal ddl concorrenza ma dopo l’accelerazione imposta dal Consiglio di Stato era attesa per metà gennaio. Quanto al nuovo scostamento di bilancio per finanziare ristori ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La partita del Quirinale, con il primo voto atteso per il 24 gennaio, impone di non emergere altre linee di frattura di una maggioranza sfilacciata. E suggerisce, di conseguenza, di far slittare a dopo l’elezione delpresidente una serie di dossier che governo e Parlamento avrebbero dovuto affrontare a stretto giro. La lista comprende l’esame in commissione del cruciale disegno di leggesulla, su cui i partiti rischierebbero di spaccarsi. E la, che è stata lasciata fuori dal ddl concorrenza ma dopo l’accelerazione imposta dal Consiglio di Stato era attesa per metà gennaio. Quanto aldiper finanziare ristori ai ...

enrichenio : RT @gspazianitesta: Su @LaVeritaWeb, il responsabile economia della @LegaSalvini, sen. @AlbertoBagnai, ribadisce il no alla revisione del c… - ofrakia : RT @gspazianitesta: Su @LaVeritaWeb, il responsabile economia della @LegaSalvini, sen. @AlbertoBagnai, ribadisce il no alla revisione del c… - flaviabertoliss : RT @gspazianitesta: Su @LaVeritaWeb, il responsabile economia della @LegaSalvini, sen. @AlbertoBagnai, ribadisce il no alla revisione del c… - miskatos : RT @gspazianitesta: Su @LaVeritaWeb, il responsabile economia della @LegaSalvini, sen. @AlbertoBagnai, ribadisce il no alla revisione del c… - joseadss : RT @gspazianitesta: Su @LaVeritaWeb, il responsabile economia della @LegaSalvini, sen. @AlbertoBagnai, ribadisce il no alla revisione del c… -